Corso di base di escursionismo organizzato dal Cai di Viterbo

Dopo il successo delle prime due edizioni, anche quest’anno la sezione Cai di Viterbo organizza il Corso di base di escursionismo, destinato alle persone che intendono iniziare o approfondire la tematica in generale. “Lo scopo - spiegano dal Cai - è trasmettere la conoscenza, il rispetto, la tutela la frequentazione consapevole e in sicurezza della montagna e fornire le competenze di base per organizzare in autonomia escursioni in ambiente su percorsi con difficoltà (T) ed (E)”.

I docenti sono accompagnatori titolati Cai e specialisti delle materie collegate. Il corso sarà strutturato in 4 incontri teorici e 5 escursioni: i primi contempleranno equipaggiamento e materiali, alimentazione e preparazione fisica, cartografia e orientamento, tutela dell’ambiente montano, sentieristica, gestione del rischio, meteorologia, flora e fauna, organizzazione di una escursione, elementi di primo soccorso, Soccorso Alpino). Sul sito web www.caiviterbo.it programma dettagliato e modulo di iscrizione. Le iscrizioni si chiuderanno il 18 novembre 2022.



