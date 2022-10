A Viterbo assemblea generale dell'associazione europea della Via Francigena

12 ottobre 2022 a

“Ancora una volta Viterbo è al centro di un progetto di sviluppo che travalica i confini cittadini e, in questo caso, addirittura nazionali”. Così la sindaca Chiara Frontini nella conferenza stampa dove è stata presentata l’assemblea generale dell’associazione europea della via Francigena, che si svolgerà da giovedì 13 a sabato 15 ottobre nella città dei papi. Saranno presenti i sindaci o i consiglieri dei comuni che insistono sulla strada dei pellegrini, da Canterbury in giù. Durante l'evento sarà inaugurato un monumento dedicato ai pellegrini che attraversano la Francigena, realizzato dall’artista Cinzia Chiulli.

“Giovedì 13 ottobre - ha spiegato Alessandra Croci, consigliera delegata per l’evento - arriveranno i delegati che nel pomeriggio visiteranno il laboratorio dell’autrice dell’opera per apporre le proprie firme sulla pietra del Pellegrino. Firme che, grazie ad una tecnologia particolare, rimarranno nel tempo. A seguire ci sarà uno spettacolo di sbandieratori e musici in piazza del Comune. Venerdì i delegati saranno accompagnati a visitare la città dalla Promotuscia, mentre i delegati dei comuni laziali si riuniranno per trovare momenti sinergici e lavorare insieme. Il pranzo sarà preparato dai ragazzi della Scuola alberghiera di Viterbo. Sempre nel pomeriggio del 14 si terrà un corso per conduttori di jolette, mezzo per disabili”. A questo proposito Croci ha spiegato che “il territorio della Tuscia è fruibile al 90% dai disabili e abbiamo l’obiettivo di arrivare al 100%”.

Sabato, dopo l’inaugurazione del monumento al pellegrino alle 9.30 (tre figure, a simboleggiare passato, presente e futuro) ci sarà una passeggiata narrata, con archeologi e antropologi, che partirà alle 10.30 dalla scala di San Lazzaro. Infine la visita all’ipogeo Etrusco. “Questo evento è parte integrante di una visione complessiva del modello di sviluppo e dimensione internazionale della città”, ha concluso l’assessore allo Sviluppo economico Silvio Franco.

