Viterbo, il film della Disney dà lavoro a 900 persone

Il rapporto è d'intesa tra Viterbo e Cattleya. Tanti i risvolti economici positivi per la città dei papi che in questi giorni, in cui si consumano le riprese di “The Jackal” della Walt Disney, vede sulla scena non solo attori, comparse e figuranti, ma anche addetti alla sicurezza, fornitori di piante, personale per l'antincendio, assistenti e collaboratori.

Film top secret della Walt Disney a Palazzo Ruspoli di Vignanello

Una produzione che non bada praticamente a spese. Irene Temperini presidente della Pro loco di Viterbo è la collaboratrice con cui il location manager Emanuele Masotti, per conto della casa di produzione è a stretto contatto.

In città si gira film horror della Disney

E’ lei quella che simbolicamente detiene le chiavi della città e la apre ai protagonisti tutti, di queste riprese. Una collaborazione importante per tutta Viterbo - spiega la stessa Irene Temperini - che vede coinvolti tante persone a vario titolo. In questo caso praticamente tutta forza lavoro viterbese”.

Ciak, si gira il film della Disney. Traffico rivoluzionato

