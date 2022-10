Viterbo, referendum legge rifiuti. Regione in silenzio

Mattia Ugolini 12 ottobre 2022 a

a

a

Un referendum per dire basta ai rifiuti da Roma, Luisa Ciambella (Per il Bene comune) rilancia la proposta. Ad aprile la consigliera aveva annunciato l’intenzione di volerne avviare l’iter con l’obiettivo di abrogare l’emendamento Panunzi, il quale prevede che l’Ato in difficoltà possa chiedere “aiuto” all’Ato vicino non in difficoltà. Tradotto, per il Lazio: Viterbo accoglie i rifiuti di Roma, Rieti, Latina e Frosinone.

Discarica Monterazzano, ancora un anno e mezzo di vita

Situazione ormai insostenibile, tanto che Ecologia Viterbo avrebbe chiesto un ampliamento di un milione di metri cubi per le Fornaci, richiesta che fa temere una nuova ondata di immondizia pronta ad abbattere su Viterbo. Ieri la consigliera di opposizione ha spiegato a che punto si trova la procedura per il referendum: “Il comitato promotore si è attivato ed ha seguito l’iter, depositando la richiesta presso la segreteria regionale il 4 maggio. Dopo sei mesi, nessuna risposta. Eppure avrebbero dovuto solo verbalizzare la richiesta ed autorizzare il comitato a raccogliere le firme”. E dunque, a mali estremi, estremi rimedi: “Stiamo valutando se intraprendere un ricorso al Tar, ma i tempi lunghi non ci piacciono, o sporgere una denuncia penale presso gli uffici che non hanno risposto”.

Chiesto nuovo ampliamento della discarica delle fornaci

Ciambella si pone una domanda, agitando lo spettro dei rincari sulla Tari: “Come si può immaginare di poter conferire nell’unico sito attivo e chiedere ampliamenti quando, comunque, Monterazzano aveva un’autonomia di 10 anni e tra poco si esaurirà e bisognerà portare i rifiuti fuori? L’autonomia lunga garantiva vantaggi sul costo della Tari, portando i rifiuti fuori i costi aumenteranno”. Ma non tutti sono d’accordo. Ad esempio, Alvaro Ricci (Pd) ha sostenuto come debba essere fatto un referendum su scala nazionale. Ciambella l’ha contraddetto e, a quel punto, Ricci si è lasciato andare, pronunciando parole non proprio al miele: “Se vuole fare questa cosa la faccia ma in silenzio, dato che non porterà a nulla, senza propagandare. A me non pare che lei ci abbia sempre azzeccato, non ha la verità in tasca”. Espressioni dure che non sono piaciute nemmeno alla presidente del Consiglio, Letizia Chiatti, che lo ha richiamato: “Non credo che lei sia simpatico, la smetta. Questi suoi commenti e queste sue battutine sono fuori luogo e poco carine”. Del resto, la stessa Ciambella lo aveva detto: “Chi prova ad opporsi, in queste aule, viene attaccato brutalmente. Specialmente quando si parla di rifiuti e Talete”.

Discarica Monterazzano, Frontini: "No all'ampliamento"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.