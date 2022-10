Viterbo sanità, ok Commissione Regione a Donetti direttore generale Sant'Andrea

11 ottobre 2022 a

La commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio ha approvato la nomina di Daniela Donetti a direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea.

"Come Forza Italia abbiamo convintamente espresso voto favorevole in considerazione dell’alta professionalità e competenza dimostrata dalla dottoressa Donetti nel corso dell’esercizio della sua professione, in generale, e alla guida della Asl di Viterbo, dal 2015 a oggi, in particolare- ha commentato il capogruppo degli azzurri, Giuseppe Simeone- In commissione ci ho tenuto a sottolineare come i risultati conseguiti dalla Donetti a Viterbo, grazie alla capacità di ben interpretare le esigenze del territorio e della relativa comunità, nonché l’impegno profuso per risolvere le criticità in atto, potranno essere ricapitalizzate alla guida di un importante azienda ospedaliera quale il Sant’Andrea è nel sistema sanitario del Lazio".

"Il merito e l’impegno crediamo debbano essere riconosciuti al di là di facili polemiche - ha aggiunto Simeone - A Daniela Donetti i nostri migliori auguri di buon lavoro certi che saprà proseguire sul tracciato virtuoso definito aggiungendo nuovo ed ulteriore lustro alla sanità della nostra regione".

