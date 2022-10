Incidente Viterbo, a Capranica auto sfonda muretto e resta in bilico e furgoncino prende fuoco. Nessun ferito

11 ottobre 2022 a

a

a

Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, avvenuto oggi, intorno alle 13,30 nei pressi di una stazione di servizio di Capranica. Una donna ha perso il controllo della propria auto, una Panda blu, che ha sfondato il muretto che delimita un distributore di benzina.

Speronano due ragazzini in scooter poi si schiantano contro un albero. Serata di terrore a Capranica

Impatto violentissimo, a tal punto che il veicolo è rimasto pericolosamente in bilico dopo aver fatto crollare il muro di tufo nella sottostante via Alcide de Gasperi. La conducente è uscita illesa. Sul posto i carabinieri e il personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi alla donna.

Moto investita da auto dei carabinieri durante inseguimento. Grave 25enne

Nel pomeriggio, poi, sempre a Capranica un furgoncino ha preso fuoco all'altezza del semaforo di via Kennedy. Gli occupanti sono riusciti ad uscire in tempo dal mezzo mettendosi in salvo. A spegnere le fiamme è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco.

Investito da carabinieri dopo essere caduto dalla moto. Indagini della polizia stradale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.