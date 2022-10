Viterbo, furti nei supermercati e ricettazione. Quattro rom denunciati dai carabinieri

11 ottobre 2022 a

I militari della stazione di Orte hanno denunciato per tentato furto e ricettazione due uomini e due donne di origine romena, di età compresa tra i 21 e i 28 anni, residenti presso un campo nomadi di Roma e già gravati da numerosi precedenti. I quattro, nei giorni corsi, erano stati sorpresi all’interno di un negozio Coop di Orte mentre tentavano di nascondere alcuni prodotti con il chiaro intento di rubarli.

Una volta scoperti avevano abbandonato la merce, per un valore di circa 600 euro, e si erano dati alla fuga. Tempestivamente raggiunti e fermati dai militari, nel corso della perquisizione del loro veicolo erano stati rinvenuti e sequestrati numerosi prodotti, frutto di precedenti attività illecite, tra cui cinque confezioni di champagne e numerosi cosmetici (profumi, creme viso, trucchi, spazzolini elettrici, lamette da barba, olio per i capelli nonché crema per dentiere).

Successive indagini hanno consentito di acquisire le denunce della refurtiva da parte dei responsabili di tre punti vendita Acqua & Sapone di Roma e Perugia che, attraverso i sistemi di sorveglianza, hanno riconosciuto i quattro fermati quali autori dei furti nei loro esercizi commerciali. Il valore complessivo della refurtiva, coperto da assicurazione, si aggira intorno ai settemila euro circa.

