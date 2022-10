Villaggio Natale Viterbo, corsa contro il tempo per gli allestimenti

Daniela Venanzi 11 ottobre 2022 a

a

a

Il Natale, per chi fa impresa, sta arrivando al galoppo: non c’è tempo da perdere se si vogliono organizzare al meglio gli allestimenti e le iniziative tipiche del periodo. Eppure, il bando del Comune per la nuova versione “diffusa” del Christmas Village, datato 3 ottobre, è ancora aperto a chi vuole presentare delle proposte. E quindi gli operatori interessati non hanno ancora certezza circa la loro partecipazione o meno, il che frena appunto la grande macchina organizzativa che sta dietro alla festa.

Christmas Village, partenza a razzo con 2 mila visitatori

Da tener oltretutto presente che la data di inaugurazione è stata fissata per sabato 26 novembre e quella di chiusura per domenica 8 gennaio. Come dire: alla partenza manca appena un mese e mezzo. Sicuramente il bando è stato emanato un po’ troppo tardi, ma, considerati le elezioni comunali e l’insediamento della nuova amministrazione avvenuto solo a luglio inoltrato, si può anche comprenderne il motivo. E così succede che, mentre alcuni luoghi in cui saranno ospitate le attrazioni da parte della Provincia sono già stati affidati al gruppo di Andrea Radanich, altri, quelli appunto di pertinenza di Palazzo dei Priori, rimangono in sospeso in attesa di tutti gli eventuali progetti che potranno essere presentati dagli operatori economici.

Il Christmas Village rischia di saltare, braccio di ferro con il Comune

Radanich naturalmente partecipa: “Sì stiamo preparando la nostra proposta - ha detto l’imprenditore al Corriere qualche giorno fa -. Proposta che comprenderà, nel suo insieme, compresi gli spazi già concessi dalla Provincia, la casa di Babbo Natale, la fabbrica di Babbo Natale, la Torre Scacciaricci con il Grinch, il villaggio degli elfi, la stalla di Rudolph, le poste dei bambini, Legolandia e la pista di ghiaccio, quest’ultima in piazza del Comune”.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DELL'11 OTTOBRE (Edicola digitale)

Rivolta contro la scelta di spostare il Christmas Village da San Pellegrino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.