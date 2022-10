Viterbo, riaperto ufficio anagrafe di Bagnaia. La sindaca: "Promessa mantenuta"

Mattia Ugolini 11 ottobre 2022 a

Riapre dopo cinque anni l’ufficio anagrafe di Bagnaia, mentre oggi tocca a quello di San Martino. La sindaca Chiara Frontini esprime soddisfazione: “Abbiamo mantenuto la promessa, da oggi siete un po’ più vicini al Comune, ma non ci fermeremo qui”. Prosegue, dunque, la lotta al decentramento, soprattutto per quel che riguarda la burocrazia ordinaria. Ieri, in piazza XX Settembre, il sindaco e l’assessore Katia Scardozzi hanno tagliato il nastro al nuovo ufficio, sito accanto alla pizzeria Il Borgo.

A Bagnaia, l’anagrafe mancava dal 2017 e ieri mattina è stata prodotta anche la prima carta d’identità: “Come ci eravamo prefissati - ha detto Frontini - entro i cento giorni abbiamo raggiunto uno dei primi obiettivi. Domani (oggi, ndr) apriremo anche l’ufficio di San Martino, chiuso dal 2020. Riportare gli uffici comunali nelle frazioni era per noi di primaria importanza, perché i bagnaioli ci hanno chiesto a gran voce di colmare la distanza tra loro e l’amministrazione centrale. Stiamo guardando verso un unico obiettivo, questa riapertura non era scontata e forse neanche dovuta, dato lo stato in cui abbiamo ereditato l’amministrazione. C’è stato un grande sforzo da parte del personale e dell’assessore Katia Scardozzi, oltre che del delegato all’innovazione Simone Onofri”.

E proprio Scardozzi ha parlato a tutti i bagnaioli: “Assieme ai consigli dei territori, le cui elezioni si terranno nella primavera 2023, stiamo ridando identità alle frazioni, un qualcosa che le faccia sentire parte del comune di Viterbo. Spero che questo centro sia un punto dove dare segnalazioni, chiedere aiuto e compilare gli atti, i moduli ed i certificati. Grazie a Bagnaia, che è stata collaborativa nei nostri confronti”. Come detto, l’ufficio è già attivo, gli orari li ha elencati il sindaco: “Lo sportello anagrafe sarà aperto ogni lunedì mattina dalle 9,30 alle 12,30, poi c’è quello dei servizi al cittadino che sarà in funzione il lunedì e il martedì sempre con lo stesso orario, pronto ad accogliere segnalazioni, suggerimenti e proposte”.

