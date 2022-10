Viterbo, discarica Monterazzano. Frontini: "No all'ampliamento"

Massimiliano Conti 11 ottobre 2022 a

a

a

“Metteremo in campo ogni azione possibile per impedire che la nostra città si trasformi definitivamente nella discarica del Lazio”. Altolà della sindaca Frontini al nuovo ampliamento da 900 mila metri cubi di Monterazzano chiesto il mese scorso dalla Ecologia Viterbo alla Regione. Da via Cristoforo Colombo non sono ancora arrivate risposte ma intanto nella Tuscia si alzano già le barricate da parte di chi teme che l’ulteriore innalzamento dell’invaso delle Fornaci possa diventare il viatico per far arrivare qui altra monnezza dalle province laziali, a cominciare da quella di Roma, dal momento che l’emergenza rifiuti è tutt’altro che superata. Anzi, con lo stop del Tar alla discarica di Magliano Romano la situazione è destinata a peggiorare.

Niente discarica a Magliano Romano. Sfuma l'alternativa a Monterazzano

Il rischio quindi è che, con gli eventuali 900 mila metri cubi in più di Monterazzano, si cristallizzi una condizione già di fatto in essere: quella che vede Viterbo, a oggi unico impianto attivo sul territorio regionale, farsi carico dei rifiuti dei territori meno virtuosi. Per questo la Lega è subito intervenuta duramente chiedendo alla sindaca di battere un colpo. A stretto giro arriva la risposta della Frontini.

Chiesto nuovo ampliamento della discarica delle fornaci

“Lo abbiamo sempre detto quando eravamo all’opposizione - dichiara l’inquilina di Palazzo dei Priori - e siamo pronti a ribadirlo oggi con i fatti: Viterbo deve smaltire solo i propri rifiuti e al massimo quelli di Rieti. Invece, nonostante l’ultimatum della Regione alle province, i trasferimenti dalle altre province del Lazio non sono ancora cessati”. Il problema, come dichiarato al Corriere dall’amministratore delegato di Ecologia Viterbo Pierpaolo Lombardi, è che, anche al netto dei rifiuti di Frosinone e Latina (che almeno fino alla fine di ottobre continueranno ad essere smaltiti qui), la discarica di Monterazzano ha i mesi contati: l’esaurimento è previsto per dicembre 2023.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DELL'11 OTTOBRE (Edicola digitale)

Micci (Lega): "Monterazzano discarica del Lazio. Quali azioni da Frontini?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.