Incidente Viterbo, uomo di 66 anni travolto da auto a Ponte dell'Elce. Gravissimo

Un viterbese di 66 anni è stato investito oggi pomeriggio a Ponte dell'Elce, nuovo quartiere periferico del capoluogo.

Per cause in corso di accertamento l'uomo è stato travolto da un'Audi. Trasportato a Belcolle in condizioni gravissime, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della polizia locale che hanno regolato il traffico durante i rilievi del sinistro.

