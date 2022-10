Incidente Viterbo, 21 enne di Civita Castellana con l'auto contro un palo. Patente ritirata

10 ottobre 2022 a

Nello scorso fine settimana i carabinieri della compagnia di Civita Castellana, con l’ausilio di una unità cinofila dei carabinieri di Roma, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nella zona di Civita Castellana e della Bassa Tuscia.

Nel corso del servizio sono stati segnalati alle prefetture competenti un 44enne di Campagnano e un 54enne di Civita Castellana, entrambi gravati da precedenti di polizia che, controllati alla guida dei rispettivi veicoli, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di cocaina e marijuana, detenute per uso personale. I militari pertanto hanno proceduto al ritiro immediato della patente di guida. A Nepi personale dell’aliquota radiomobile ha proceduto al controllo di un 19enne di Vallerano e di un 18enne di origine rumena, trovati in possesso di pochi grammi di hashish. I giovani sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori.

Nell’ambito della stessa attività, un uomo di origini rumene è stato fermato alla guida in stato di ebbrezza e per questo gli è stata ritirata la patente e segnalato alla locale prefettura. Stesso provvedimento è stato comminato a un 21enne di Civita Castellana, che, andato a sbattere con la sua auto contro un palo della luce, si è rifiutato di sottoporsi ai prescritti accertamenti per l’eventuale assunzione di alcol o droga. La patente di guida è ritirata per la sospensione e il veicolo è stato sottoposto a sequestro. A Orte infine, i militari della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà 4 persone e ne hanno segnalate alla prefettura altre tre, a due delle quali si è provveduto anche al ritiro della patente.

