Halloween Viterbo, torna la Notte di mezzo con Harry Potter e Maleficent a San Pellegrino

Torna la Notte di Mezzo, quinta edizione, ovvero l’Halloween riportato nel solco delle sue radici italiane ed europee, dove ha avuto origine, prima di andarsene oltreoceano alla ricerca di fama, infine trovata in America, nell’ambito di un programma di eventi che promuovono a Viterbo l’approfondimento culturale, la vocazione territoriale e, ovviamente, il divertimento, nella notte in cui tradizione vuole che cadano le barriere, non solo quelle tra il mondo dei morti che si incontra con quello dei vivi: si apre il varco su una terra di mezzo dove è concesso anche agli adulti di riscoprirsi bambini, calarsi nei panni di qualcun altro, che sia un essere reale o fantastico.

Halloween, torna La notte di mezzo

Conoscenza e divertimento è il binomio che la Notte di Mezzo cela dietro il tradizionale “Dolcetto o scherzetto”. Dal primo anno in cui è stata lanciata dall’associazione organizzatrice Argot, nel 2018, il format ha viaggiato su due immancabili binari: convegni e presentazioni di libri per conoscere e acculturarsi, ma anche tanto divertimento, tutto calato nella magia del quartiere medioevale, vivificata dalle tipiche scenografie del 31 ottobre in cui regnano le zucche, le “streghe”, sdoganate oramai dalla contemporaneità con popolari film e serie tv, e altre creature mitologiche e fantastiche, immerse nelle tinte calde dell’autunno, simbolo della natura che si appresta al riposo invernale per sbocciare di nuovo a primavera. Anche quest’anno la Notte di Mezzo propone un cartellone frutto della sinergia con le realtà locali, tra cui il liceo artistico F.Orioli, il Centro Sociale Pilastro, Viterbo Sotterranea i laboratori di ceramica di San Pellegrino e il museo della Ceramica della Fondazione Carivit, partner dell’evento insieme al comune di Viterbo, alla provincia di Viterbo, alla Società Tolkieniana Italiana. Mostre e laboratori della ceramica proposti all'interno della manifestazione danno voce a una vocazione territoriale anticamente radicata che si sta rivelando un elemento di vitalità del quartiere medioevale e di attrazione per i turisti. La lavorazione dell’argilla è entrata da protagonista nel programma della Notte di Mezzo con la produzione e l’esposizione di sculture a tema fantasy, ma anche con laboratori, conferenze e incontri sulle tecniche e sulla storia specifica del territorio che attraverso questa attività creativa irrompe e si esprime all’interno della manifestazione.

San Pellegrino si trasforma in un borgo stregato

Quest’anno, il quartiere San Pellegrino “incontrerà i mondi” di Harry Potter e Maleficent che prenderanno vita il primo alla ex Zaffera in Piazza San Carluccio, a cura dell’associazione culturale Gira Tempo, la seconda a Palazzo degli Alessandri, trasformato dal Liceo artistico F. Orioli nel castello della strega della Bella addormentata nel bosco. Non mancherà il tradizionale dolcetto o scherzetto e anche la tematica del benessere animale che, nel caso della “Notte delle streghe” non poteva non scegliere come protagonista l’inseparabile e più tipico “famiglio”, ovvero sua maestà il gatto. Ma le sorprese saranno veramente tante, e stanno dando forma al programma in uscita nei prossimi giorni.

Dal Comune 120 mila euro per cultura e spettacoli

