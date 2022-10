Viterbo, post elezioni. E' giallo sul destino di Enrico Panunzi (Pd)

10 ottobre 2022 a

Viterbo, sta destando curiosità un’affermazione di Enrico Panunzi fatta durante la commemorazione di Luigi Petroselli: “Questa potrebbe essere la mia ultima uscita pubblica”. Perché? Teme di non essere ricandidato, o chiederà lui di non esserlo, o più semplicemente sa che stavolta Viterbo non potrà esprimere in Regione un consigliere del Pd? Sicuramente, Panunzi conosce alla perfezione la nuova legge elettorale (votata anche da lui), che di fatto preclude alle province l’elezione di più di un consigliere, il che vuol dire che, vista la batosta rimediata dal Pd alle politiche, è quasi impossibile per i dem esprimere l’unico consigliere regionale nelle disponibilità della provincia di Viterbo.



