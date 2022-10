Viterbo, la sindaca Frontini mette in paletti. Il raduno della maggioranza all'Aldero Hotel di Civita Castellana

10 ottobre 2022 a

Il portare la maggioranza in ritiro è ed è sempre stato, per chi l’ha fatto (a Viterbo è la prima volta, ma in tante altre città è prassi consolidata), sintomo di malessere interno. Sicché non poteva non destare curiosità la decisione della sindaca Frontini di rinchiudersi insieme ai suoi (assessori e consiglieri), nel fine settimana, all’Aldero Hotel di Civita Castellana. Il conto - così assicurano - ognuno l’ha pagato di tasca propria e quindi, tranquilli, niente aggravio sulle casse del Comune. Si è trattato della prima puntata di un rito destinato a ripetersi ogni tre mesi. Obiettivi ufficiali dell’iniziativa: fare il tagliando alla macchina amministrativa, decidere gli obiettivi da raggiungere e definire le priorità nel breve periodo.

La sindaca Frontini porta giunta e maggioranza in ritiro

Ma le cose stanno davvero così? Al di là della completa mancanza di notizie su quanto si siano detti i convenuti in terra falisca (l’ordine del silenzio è stato perentorio), sembra infatti che Chiara dei miracoli nutra più di qualche preoccupazione. Non tanto sulla tenuta del gruppo, dove pure non manca qualcuno in polemica per il ruolo in cui è stato relegato, quanto per una certa confusione nel marciare tutti nella stessa direzione.

Emergono dissapori sulla definizione dei confini delle deleghe: ci sono consiglieri e assessori che in alcuni campi si intersecano; e non mancano recriminazioni da parte di alcuni proprio sulle priorità dell’azione amministrative. Come sempre accade, gli eletti devono infatti rispondere in prima persona a chi li ha votati, il che comporta che ognuno si presenti in Comune con una propria “lista della spesa”: c’è chi spinge per sistemare una buca, chi per tagliare l’erba da una parte, chi chiede di sbloccare una pratica e via dicendo. Il bilancio è quello che è, e accontentare tutti non è facile. A maggior ragione non lo è per Chiara Frontini, che, avendo in 9 anni di opposizione raccontato una città in mano ad incapaci, ha talmente alzato l’asticella delle aspettative da temere oggi l’effetto boomerang.

