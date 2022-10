Viterbo, studenti di Bassano Romano al lavoro in un'app

M. C. 10 ottobre 2022 a

Stanno realizzando un’applicazione per smartphone in realtà aumentata – il contenuto è rigorosamente top secret - gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico di Bassano Romano coinvolti nel progetto Ka2 Erasmus+. Il programma - frutto di una partnership tra Italia, Francia, Turchia e Grecia – ha come obiettivi quelli di integrare il Bim (un modello di pianificazione e di gestione delle informazioni basato su software) nelle pratiche educative, nonché di migliorare le abilità linguistiche degli alunni.

L’iniziativa ha preso il via nel novembre 2021 e a maggio di quest’anno ha visto i ragazzi dell’Itt di Bassano impegnati in una visita di alcuni giorni a Parigi. L’app progettata dagli studenti è finalizzata a migliorare le politiche legate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. Di più dalla scuola per il momento preferiscono non svelare, rinviando i dettagli al momento in cui l’applicazione sarà presentata. Sempre nell’ambito del programma Erasmus plus, un altro progetto in cantiere all’istituto superiore di Bassano Romano prevede dei periodi di job shadowing (apprendimento sul lavoro) destinati sia agli insegnanti che agli alunni. In particolare, è in programma nel corso di quest’anno scolastico la mobilità di venti docenti e di dieci studenti che si recheranno in vari Paesi europei: Spagna, Francia, Germania, Irlanda e Grecia.

Gli studenti partiranno a gennaio (2 in Francia, 2 in Spagna, 2 in Germania e 4 a Malta) e rimarranno all’estero per sei mesi frequentando una scuola straniera. I venti docenti prenderanno parte invece negli stessi Paesi ad esperienze di buone pratiche educative: 15 prof si fermeranno per una sola settimana mentre i restanti cinque 15 giorni per partecipare a un percorso di formazione. L’organizzazione di queste iniziative vede impegnata la referente del programma Erasmus+ Loredana Cossu, col supporto della dirigente scolastica Laura Pace Bonelli e di Maria Antonia Crocicchia.

