Viterbo, ufficio postale di Oriolo Romano. L'azienda dopo le proteste: "Basta un solo sportello"

Un solo sportello basta per le esigenze di Oriolo Romano. A metterlo nero su bianco sono le Poste che replicano alle proteste - pubblicate anche su queste colonne - per i ritardi nelle pratiche che, per chi ha segnalato il problema, sono causati proprio dall’unico sportello aperto.

Da Poste - in una nota - fanno sapere che “le attività di tutti gli uffici postali sono attentamente monitorate al fine di intervenire tempestivamente laddove gli standard di qualità non siano conformi con i parametri aziendali e con le attese della clientela”. Discorso che vale anche per l’ufficio di Oriolo Romano dove, è la tesi di Poste, “l’attuale offerta risulta adeguata per garantire un servizio alla clientela conforme ai previsti standard di qualità aziendali”. Tuttavia l’azienda non nasconde che dopo delle verifiche è emerso che “risultano effettivamente essersi verificati degli scostamenti rispetto ai normali tempi medi di attesa che però hanno riguardato situazioni particolari ed episodiche, come ad esempio nelle prime giornate del mese in cui sono in pagamento le pensioni”. Dunque l’azienda “si scusa con i cittadini per i disagi occorsi nelle occasioni in cui le tempistiche non sono state completamente in linea con i livelli di qualità attesa”.

Riguardo l’AtmPostamat, le Poste precisano che “il dispositivo è funzionante con continuità.” Unica eccezione in questi ultimi mesi il guasto che ha determinato l’interruzione dell’operatività lo scorso 3 ottobre, “prontamente risolto con il ripristino della disponibilità già nel corso della giornata successiva all’intervento di manutenzione”. “I dati estrapolati dai sistemi informatici, peraltro, dimostrano come la clientela di Oriolo abbia costantemente utilizzato l’Atm Postamat non solo per le operazioni di prelievo di denaro contante ma anche per il pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, per le ricariche telefoniche e delle carte Postepay e per le operazioni informative quali l’estratto conto, il saldo e la lista movimenti”, concludono.

