Lazio, Fratellli d'Italia attacca Zingaretti: "Collegato di bilancio furbata elettorale"

Fratelli d'Italia mette nel mirino il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in procinto di lasciare la carica perché eletto in parlamento. Al centro della polemica il collegato di bilancio annunciato dal governatore con il quale si finanziano diversi interventi. Per Fratelli d'Italia si tratterebbe di una forzatura scorretta.

"Inaccettabile ennesima forzatura della giunta Zingaretti a fini elettorali. Il provvedimento licenziato non è affatto un collegato di bilancio, norma che non dovrebbe avere nessun contenuto finanziario. Si tratta invece di una legge di stabilità mascherata che contrasteremo in ogni sede istituzionale. Dopo aver mal governato per dieci anni, sperperando o non utilizzando bene il denaro delle casse regionali e non facendo nulla per ridurre la pressione fiscale, ora che ha scelto di sfuggire anzitempo alle sue responsabilità amministrative candidandosi al Parlamento", scrivono in una nota i consiglieri di Fratelli d'Italia.

"Il presidente del Lazio dovrebbe avere la decenza di smetterla di usare la sua posizione di potere per elargire contentini e prebende nel tentativo di frenare il tracollo del Pd. Si dimetta e lasci decidere i cittadini, senza tentare ulteriormente di condizionare il voto", concludono.

