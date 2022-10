Viterbo, litio tra Nepi e Campagnano. La Regione dà il via libera alle ricerche

10 ottobre 2022 a

Nepi, arriva il via libera per la ricerca di litio al confine con Campagnano. Dopo Cesano, anche la zona tra i due comuni diventa terreno per una ricerca nel Lazio di litio. La Regione, infatti, ha rilasciato, con una determinazione pubblicata sul Bollettino il 20 settembre 2022, alla società Energia Minerals un permesso di ricerca denominato “Campagnano”. Per due anni, con l’impiego di tre geologi, Energia Minerals potrà condurre ricerche minerarie su un’area di 1.213 ettari nei comuni di Campagnano e Nepi con l’obiettivo finale di individuare giacimenti di litio, da estrarre mediante brine geotermiche, da utilizzare nell’industria delle batterie elettriche.

“I risultati di questo rilievo dovrebbero permettere - si legge nella determinazione - la definizione di strutture geologiche quali possibili sistemi di raccolta e conduzione di fluidi geotermici che potrebbero contenere litio a tenori di interesse economico”. Ma, avverte la Regione, “nessuna tecnica di esplorazione invasiva dovrà essere utilizzata”. Tra gli altri punti messi in chiaro si specifica che le “attività di indagine non dovranno essere effettuate nelle ore notturne” e che “l’accesso alle proprietà private per i rilievi necessari e la realizzazione delle indagini dovrà essere preventivamente autorizzato dai proprietari dei fondi”.

Dopo questa prima fase e se i risultati dovessero essere positivi verrà “valutato, insieme ad altre attività di ricerca, l’uso di tecnologia aerotrasportata Lidar (tecnologia per il rilevamento di faglie, subsidenza e altri parametri geologici che può fornire mappe altimetriche del terreno estremamente accurate, rivelare l’elevazione del suolo anche attraverso la copertura degli alberi)”.

La notizia che c’era una società interessata a valutare la presenza di giacimenti in quella zona nei mesi scorsi aveva un po’ preoccupato l’amministrazione comunale che, ora, è in una posizione di attesa. “Abbiamo inviato una richiesta di parere a l’Acqua di Nepi nei mesi scorsi e ci è stato risposto che le semplici attività di ricerca non preoccupano, se e quando si ipotizzerà un’attività estrattiva diremo la nostra”, dice il sindaco Franco Vita che aggiunge: “Per ora sono previsti dei sondaggi con carotaggi a 10 chilometri di profondità dunque oltre la falda”.



