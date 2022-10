Viterbo, caro bollette. Comuni chiamati a tutelare le famiglie deboli

Beatrice Masci 10 ottobre 2022 a

“Ordinanze per impedire i distacchi di luce e gas? Dubito si possano fare ma di certo non servirebbero a nulla. Io sarò il primo a scendere in piazza e ad alzare barricate”. Così Alessandro Giulivi, sindaco di Tarquinia, sulla proposta di Codici, rivolta ai sindaci, di firmare ordinanze per impedire che i cittadini impossibilitati a pagare le bollette di luce e gas si trovino all’improvviso senza corrente elettrica e riscaldamenti.

“Non è una provocazione - dice Giulivi - i sindaci devono lottare al fianco dei cittadini per impedire che famiglie che hanno sempre pagato si trovino in difficoltà. Il problema, infatti, ora non riguarda le persone svantaggiate, che hanno comunque il sostegno dei servizi sociali, qui si parla di un problema generale, di famiglie in cui moglie e marito lavorano, che hanno sempre fatto fronte alle spese, con questi rincari non riusciranno più a farlo”.

Ciò detto, Giulivi, ringraziando il clima mite di Tarquinia, che aiuta ad allontanare il momento di dover accendere i riscaldamenti, pensa a interventi mirati: “Ci saranno tasse comunali che potranno essere rateizzate. Qualcosa di certo si dovrà fare. Molte aziende stanno già chiudendo e tantissimi alberghi e ristoranti, che erano attivi anche in inverno, quest’anno hanno deciso di chiudere”.

