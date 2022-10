Viterbo, intelligenza artificiale. Un convegno all'Università della Tuscia

10 ottobre 2022 a

Il Gruppo Datrix, da sempre attento a promuovere cultura digitale e divulgazione sui temi legati al progresso tecnologico, organizza un evento insieme all’Università degli Studi della Tuscia e all’associazione Alumni, con il patrocinio della Regione Lazio.

L’evento, in programma il 21 e il 22 ottobre, si intitola “AI4Future - AI per le imprese, l’evoluzione imprescindibile”. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione su datrixgroup.com/ai4future. Nella sede dell’Unitus, tra l’Aula Magna, l’Auditorium e il Chiostro di Santa Maria in Gradi, si riuniranno alcune delle voci più autorevoli sul tema dell’intelligenza artificiale, insieme alle istituzioni e alle imprese, nonché agli studenti. L’evento vuole essere il punto di riferimento e di confronto per le imprese e gli studenti del Centro Italia, che intendono non solo avvicinarsi all’intelligenza artificiale come materia di studio, ma anche capirne le potenzialità per la propria azienda, il proprio business, la propria carriera.

Per farlo è necessario conoscere lo scenario attuale e futuro di sviluppo delle tecnologie, comprenderne a fondo i rischi e le opportunità, in modo tale da identificare le possibili soluzioni più adatte alle proprie necessità. Il convegno nasce come momento di formazione volto a far capire a professionisti, manager e studenti quali potrebbero essere i vantaggi nell’affrontare un progetto di Intelligenza artificiale.

