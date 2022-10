Viterbo, università della Tuscia. Fondi statali aumentati del 4% negli ultimi 6 anni

Massimiliano Conti 10 ottobre 2022 a

In sei anni i fondi statali assegnati all’Università della Tuscia sono aumentati di quasi il 4%. È quanto emerge da un’indagine del Sole 24 Ore realizzata sulla base dei dati comunicati dal ministero dell’Università relative alle quote del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) assegnate per il 2022.

Se rispetto al 2021 tutti gli atenei italiani hanno visto ampliato il proprio trancio di torta grazie a un aumento di 330 milioni di euro delle risorse economiche a disposizione del sistema, molto più indicativo risulta il confronto con l’annualità 2016: l’Untitus è tra le 23 università italiane, su un totale di 59, che ha incrementato la propria dotazione (del 3,7%), piazzandosi al 19° posto nella classifica nazionale, superando atenei ben più blasonati come La Sapienza di Roma, la Ca’ Foscari di Venezia, l’Università di Milano, quelle di Roma Tre. di Tor Vergata, di Camerino, di Siena e di Perugia (tutte, con l’eccezione della Ca’ Foscari, riportano il segno negativo rispetto a sei anni fa).

Questo aumento della quota di Ffo è il risultato di diversi fattori. I principali sono la valutazione della qualità della ricerca e il numero di studenti in corso. Al primo posto, per percentuale di incremento, si piazza l’Università di Bergamo, che dal 2016 a oggi ha aumentato la propria dote finanziaria del 44,6%. Sul secondo gradino del podio troviamo l’ateneo di Ferrara (+26%) mentre sul terzo si colloca la Piemonte Orientale (+20%). Maglia nera l’Università di Messina, che nel giro di sei anni ha visto precipitare la propria quota di Ffo dell’8,9%.

