Viterbo, Andrea Cipolloni alla guida di Eataly. Il manager viterbese è il nuovo amministratore delegato

Sul suo profilo linkedin Andrea Cipolloni, classe 1968, nativo di Viterbo, risulta ancora in forza come Ceo-Europe-Italy in Autogrill, ma la notizia nuova è fresca di pochi giorni: il noto manager dal 3 ottobre ricopre l’importante carica di amministratore delegato presso Eataly. Un incarico di prestigio che riconosce in Cipolloni, qualità in grado di “accelerare - così riporta una nota stampa - lo sviluppo globale del gruppo, puntando ad ottenere una significativa crescita del canale e-commerce, e allo sviluppo in Italia e in Europa”.

Eataly è stata fondata nel 2003 da Oscar Farinetti ed è attiva nella distribuzione e commercializzazione a livello internazionale di prodotti dell’eccellenza enogastronomica italiana, integrando nell’offerta produzione, vendita, ristorazione e didattica. E’ la sola azienda italiana del food retail realmente internazionale, oltre che una realtà simbolo del cibo italiano e, più in generale, del made in italy di alta qualità nel mondo, presente con 44 negozi in 15 paesi tra cui oltre l’Italia, gli Stati Uniti, il Canada, gli Emirati Arabi, il Giappone, la Germania, la Gran Bretagna, la Francia, la Svezia e il Brasile con il suo quartier generale a Monticello d’Alba (Cuneo) e un fatturato pari a circa 600 milioni di euro. Massimo Gaia uno dei responsabili delle relazioni con i media spiega in sostanza, il perché la scelta sia ricaduta proprio su Andrea Cipolloni.

"Intanto è stata una scelta condivisa - spiega - da tutti i soci di Eataly, non solo dalla famiglia Farinetti ma anche dal restante 52%, quindi nessun dubbio sulle capacità e sul suo curriculum che parla chiaro in termini di esperienza e preparazione. In lui sono concentrati tutti i requisiti che servono al gruppo per poter guardare al futuro dell’azienda. Si è partiti anche dalla considerazione che in precedenza c’era stato già un accordo con Autogrill mentre c’era lui alla guida, per la nascita di una stazione griffata proprio Eataly. Accordo che ha dato e sta dando i suoi frutti in termini di risultati”.

