Viterbo, area camper nuova sulla Cassia Nord. Apre Biososta | Foto

Roberto Pomi 10 ottobre 2022 a

a

a

Un’area camper per la città di Viterbo, nasce l’agricampeggio “La Biososta”. Un’azione, di iniziativa privata, che va ad ampliare l’offerta turistica del capoluogo della Tuscia e segna un passaggio importante verso la costruzione del progetto di una città accogliente per i turisti.

Albero distrugge camper,il Comune pagherà

Il mondo dei camperisti è infatti un segmento importante del mercato turistico e avere un punto sosta e campeggio attrezzato significa aumentare gettare nuove condizioni interessanti per aumentare le possibilità di permanenza sul territorio. Nei giorni scorsi l’inaugurazione, che ha visto presente anche il sindaco di Viterbo Chiara Frontini.

La struttura, situata sulla Cassia Nord, sarà aperta tutto l’anno. Roberto Serafini e Serenella Lattanzi sono i due imprenditori che hanno deciso di scommettere sul successo dell’iniziativa. L’area camper è situata a ridosso della zona termale, a circa due chilometri dalle Terme dei Papi, a un chilometro e mezzo dal Bagnaccio e a un chilometro dalle Terme Oasi. Nelle immediate vicinanze è presente un maneggio che ha attivato un servizio di escursioni nell’entroterra etrusco.

Area camper al Belvedere migliorata e potenziata

A disposizione dei clienti troviamo trenta piazzole da 80 metri quadrati, tutte dotate di elettricità. Presenti anche i servizi classici: wc, docce, lavabi; più servizi lavanderia, zona barbecue, zona picnic, area giochi per i più piccoli e spazi per il lavaggio dei cani. L’area è inoltre videosorvegliata h24 e coperta da servizio wi-fi ad accesso gratuito. Una particolare attenzione è stata dedicata all’abbattimento delle barriere architettoniche, rendendo possibile l’utilizzo ai disabili motori.

Attiva in loco l’azienda agricola “La Biososta” che produce ortaggi e frutta di stagione in modo natuale, senza l’utilizzo di pesticidi e sostanze chimiche. L’area dista due chilometri dal centro di Viterbo e vicino alla fermata degli autobus. All’inaugurazione la benedizione del parroco di Villanova don Emanuele Germani.

Bagnaccio chiuso, si mobilitano gli intellettuali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.