Viterbo, apre la scuola villaggio di Bagnoregio ideata da don Mazzi

Bagnoregio, sarà inaugurato domani 10 ottobre il “Campus delle aquile reali”, una scuola villaggio realizzata da un’idea di don Mazzi, ovvero una residenza per studenti dove si impara a crescere. Moltiplicare le esperienze, gli spazi, la condivisione perché crescere sia come spiccare il volo, sulle ali dell’istruzione e dell’emozione - illustra l’associazione Juppiter - . È la scuola secondo don Antonio Mazzi: una scuola-villaggio che avvolge, coinvolge e si spinge al di là del libro di testo. L’idea del fondatore di Exodus diventa realtà grazie al Comune di Bagnoregio e alla nostra associazione; è qui a Bagnoregio che nasce quindi il Campus delle aquile reali, un luogo pensato per far vivere agli studenti una nuova dimensione scolastica, fuori dall’aula e oltre le lezioni frontali”.

La struttura aprirà i battenti domani alle ore 10,30, con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Luca Profili, della dirigente dell’istituto Agosti, Paola Adami, e del presidente dell’associazione Juppiter, Salvatore Regoli. Don Mazzi sarà in collegamento, come un altro ospite di questa giornata di festa: don Gennaro Matino, giornalista e saggista che molto ha scritto sulla “società autistica”, malata di solitudine.

Alla tenuta Campolungo, località vicolo Monterado, verrà inaugurato qualcosa che è molto più di una semplice residenza per studenti. Di “scuola villaggio” don Mazzi parlò per la prima volta a un incontro con i dirigenti scolastici: “Le aule non bastano - diceva -. Servono campi da gioco, palestre, giardini e tutto ciò che soddisfa l’esplosione fisica dei ragazzi. Perché i ragazzi non sono solo testa, ma anche e soprattutto corpo”. Così il Campus delle aquile reali ha preso forma: 4 stanze, più mensa, cucina professionale, terrazza, biblioteca, sala relax e spazio riconvertibile tra sala cinema, pub, sala da pranzo, stanza di realtà aumentata all’interno. Il tutto circondato da ettari di verde.

Per il sindaco di Bagnoregio Luca Profili il campus “rappresenta un passaggio molto importante nel proseguire sulla strada del potenziamento dell’istituto agrario, che confidiamo tutti dal prossimo anno possa diventare anche alberghiero. È una nuova avventura al fianco di compagni di viaggio importanti come Juppiter e l’istituto Agosti”.

