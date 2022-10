Viterbo, lago di Bolsena. Cala ancora il livello delle acque a Marta

Danilo Piovani 09 ottobre 2022 a

Continuano ad abbassarsi le acque del lago di Bolsena soprattutto a causa della scarsità di pioggia; la colonnina posta sulla riva del lungolago di Marta ha infatti toccato il minimo storico, cosa che non avveniva dal lontano 2003. A soffrire di questo fenomeno sono anche i pescatori del posto, che ogni giorno, debbono fare i conti con il problema d’insabbiamento nel sito, dove sono attraccate le loro barche. I pescatori infatti sono in grande difficoltà nell’effettuare le manovre di entrata e uscita dal porto.

Intanto si allungano e spuntano dalle acque del lago piccole isolette di sabbia, mèta dei gabbiani e crescono nuove spiaggette fino a tempo fa impensabili, come quella della periferia del Pontone o l’altra in prossimità del muraglione che costeggia il lago.

Il livello dell’acqua del lago, a tutt’oggi , ha superato i 70 centimetri di abbassamento, determinando quei fenomeni (tra l’altro ben visibili dalla passeggiata), di piccole montagne di sabbia che si notano a pelo d’acqua ,chiaro segnale di un lago che sta soffrendo.

Anche il fiume Marta, in questo momento, sta attraversando un periodo di secca mai visto prima, poiché nonostante le paratie (ovvero le bocchette che regolano il deflusso delle acque) siano abbassate, è ridotto ad un rigagnolo, tanto che l’alveo si può attraversare a piedi. Il segno più evidente di quanto sta accadendo al lago di Bolsena, il più grande lago d’Europa di origine vulcanica, è evidenziato dalla colonnina di misurazione le cui tacche sono in parte insabbiate .

Una colonnina questa, finita sotto la lente d’ingrandimento dei residenti e meta continua di curiosi e non solo, che viene costantemente monitorata. Anche il caratteristico e storico ponticello che si trova di fronte al porto dei pescatori, che nel dopoguerra veniva usato dalle donne martane per lavare i panni, ora non ha più motivo d’essere visto che si può camminare tranquillamente sul letto del fiume quasi del tutto asciutto.

Inutile dire che la popolazione non soltanto di Marta, ma di tutti i paesi rivieraschi, spera che la situazione torni alla normalità e questo può accadere soltanto se quello in cui ci troviamo sarà un autunno piovoso.

Il lago di Bolsena, quinto per dimensioni in Italia, si trova nella caldera principale del complesso vulcanico Vulsinio. I centri abitati, ricchi di storia, sia sulle rive che sui crinali dei monti Volsini, sono molti e godono di una certa affluenza turistica; è quindi im portante che il bacino lacuale torni ad essere quello di prima.

