Viterbo, sicurezza. Telecamere nel centro storico e al Lido di Tarquinia

Tarquinia, arrivano altre telecamere in città e al Lido. La giunta comunale ha emesso una determina per l’ampliamento della sorveglianza sul territorio comunale, atta a garantire la sicurezza, l’incolumità dei cittadini ed il rispetto del bene pubblico. È intenzione infatti del Comune dare esecuzione a interventi per la realizzazione di infrastrutture per l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza urbana o comunque di implementazione delle strutture già esistenti. Le aree interessate sono il parcheggio Mandrione delle Saline, Zona Lido (lungomare: area zona Gravisca e area mercatale, compresa la zona delle giostre e del parcheggio della farmacia), parcheggio della Stazione. La somma totale investita è di circa 42.686 euro.



