Viterbo, premio Fausto Ricci. Torna il canto lirico. Il soprano Raina Kavaivanska presidente della giuria

Valeria Terranova 09 ottobre 2022 a

a

a

Al via martedì 11 ottobre la decima edizione del Premio Fausto Ricci, concorso di canto lirico intitolato al baritono viterbese, ideato dall’associazione XXI Secolo. La competizione è patrocinata dal Comune di Viterbo, e vede la collaborazione di Atcl e Touring club di Viterbo, con il contributo del Lions club, Avam, Associazione le Ali di Beatrice, Fondazione Carivit, Ance e Bcc Roma.

A presiedere la giuria di quest’anno sarà il soprano bulgaro Raina Kavaivanska, una vera diva del bel canto dei nostri tempi, che ha calcato davvero i palcoscenici di tutto il mondo, acclamata dal pubblico e dalla critica sin dal suo debutto nel 1959. Invece a giudicare i concorrenti saranno grandi nomi della lirica: Francesco Andolfi, segretario artistico del Teatro Regio di Torino; Alfonso Antoniozzi, baritono, regista, nonché vicesindaco e assessore alla Cultura e all’Educazione; Fabrizio Bastianini, direttore d’orchestra, compositore e direttore artistico del Premio Fausto Ricci; Francesco Micheli, direttore artistico del Festival Donizetti Opera; Eleonora Pacetti, direttore Young Artist Program dell’Opera di Roma.

Video su questo argomento Successo per il debutto del Don Pasquale | Video Valeria Terranova

Gli iscritti sono cento e provengono da Italia, Ucraina, Slovacchia, Brasile, Australia, Sud Africa, Cina, Corea, Giappone, Spagna, Portogallo, USA e Messico. La competizione si divide in due categorie: Voci emergenti e Ruoli d’opera per un montepremi complessivo di 25 mila euro. L’opera che verrà rappresentata nel 2023 con i due cast che verranno composti dai vincitori della seconda categoria sarà “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo e non rientrerà soltanto nel circuito teatrale del Festival dell’Etruria meridionale.

“Questa è la prima novità di quest’anno – ha affermato l’avvocato Giuliano Nisi, presidente dell’associazione XXI Secolo -. Siamo riusciti a organizzare una collaborazione da nord a sud. Per la prima volta l’orchestra sinfonica EtruriÆnsemble si fonderà con l’orchestra Senzaspine di Bologna; abbiamo messo in piedi una cooproduzione con i teatri di Rieti e Cosenza per l’opera “Pagliacci” che approderà anche nei teatri siciliani. L’idea è quella di uscire fuori dagli schemi ed è uno spettacolo che riserverà molte sorprese. Inoltre ci entusiasma che tante realtà imprenditoriali viterbesi stiano credendo in questo progetto”.

“Infatti - precisa -, le borse di studio sono erogate dalla Fondazione Carivit, dai Lions di Viterbo e dal Comune di Viterbo. L’Avam (Associazione viterbese amici della musica) consegnerà anche il premio del pubblico. Nel frattempo il nostro ‘Don Pasquale’ di Gaetano Donizetti è andato in scena al Teatro comunale di Sassari proprio in questi giorni e il 3 e il 4 dicembre e sono previste due repliche al teatro Alfonso Rendano di Cosenza. Quindi l’esperienza del 2021 si sta intrecciando a quella in partenza tra pochi giorni”.

Grande attesa dunque per l’arrivo della presidente, che come annunciato, sarà Raina Kabaivanska, da anni ormai residente a Modena.

Viterbo, il teatro dell'Unione si fa museo per raccontare la sua storia



“Siamo felici e orgogliosi di averla come ospite e a presiedere la commissione - afferma Nisi -. Raina Kabaivanska ama la ricerca di giovani promettenti e talentuosi. Ci auguriamo che il Premio Fausto Ricci possa essere un’occasione per lei per scovare ragazzi che possano fare carriera come la vincitrice Monica Conesa che è stata reclutata per il ruolo da protagonista de ‘La Gioconda’ di Amilcare Ponchielli al Teatro filarmonico di Verona, dopo aver debuttato quest’estate nei panni di Aida, l’opera omonima di Giuseppe Verdi. Ancora, Giulia Mazzola, che ha esordito pochi giorni fa al Teatro Massimo di Palermo come protagonista ne ‘Il matrimonio segreto’, di Domenico Cimarosa. Siamo molto contenti che i vincitori del concorso nel tempo si stiano affermando”.

La vincitrice del Premio Fausto Ricci stasera debutta all'Arena di Verona

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.