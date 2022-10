Viterbo, acqua. Settimana decisiva per Talete. Romoli spinge per compattare il fronte del sì ai privati

Mattia Ugolini 09 ottobre 2022 a

Quella che inizierà domani, lunedì 10 ottobre, sarà la settimana decisiva per le sorti di Talete, possibile spaccatura tra i sindaci che chiedono la privatizzazione. Alessandro Romoli, presidente della Provincia e dell’Ato viterbese, ha convocato la consulta d’ambito, saltata mercoledì scorso per volere dell’ingegner Daniele. Nella nuova assemblea, i sindaci saranno chiamati ad esprimersi ancora una volta sull’intenzione di proseguire la strada che porta verso l’ingresso in società del socio privato. Romoli, in questo senso, chiede una conferma a quei sindaci a favore della privatizzazione, forse per sondare il terreno e capire se esiste, nella fronda, qualche franco tiratore. Inoltre, il presidente potrebbe proporre anche di costituirsi in giudizio contro il ricorso fatto dai comuni di Viterbo,

Tarquinia, Vasanello, Monte Romano e Soriano nel Cimino, inaugurando di fatto una battaglia legale a tutti gli effetti. C’è poi la questione che riguarda i comuni commissariati per cedere il servizio a Talete, i quali devono essere presi in carico dall’Ato. Una procedura complessa, congelata proprio a causa del ricorso presentato da Frontini e dagli altri primi cittadini, sulla quale dovrà discutere la consulta d’ambito. La ripetizione del voto sull’atto di orientamento n. 116, quello con cui, lo scorso giugno, l’assemblea ha votato a favore della cessione del 40% delle quote ad un partner privato, non si farà. Salvo, ovviamente, ripensamenti. Nonostante fosse prevista per venerdì scorso, si valuterà se farla o meno subito dopo la riunione della consulta.

L’impressione, comunque, è che la si voglia evitare, anche perché potrebbe non avere molto senso ed alcuni sindaci potrebbero disertare. In tutto ciò, con l’incertezza che regna sempre più sovrana, l’amministratore di Talete, Salvatore Genova, sta redigendo il piano di ricapitalizzazione, atto dovuto dato che è stato dichiarato lo stato di precrisi. Poi, che a ricapitalizzare siano i comuni o un socio privato, alla società poco cambia. Il documento dovrà essere presentato prima del 31 ottobre.

