Viterbo, Esercito. Consegnati i gradi agli allievi marescialli

09 ottobre 2022 a

a

a

Venerdì 8 ottobre, presso la Caserma Sottufficiali dell’Esercito si è svolta la cerimonia di consegna dei gradi al 23esimo corso Allievi Marescialli, composto da 128 allievi, tra cui 21 donne. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente della Provincia Alessandro Romoli, la sindaca Chiara Frontini, il questore Giancarlo Sant’Elia, il rettore dell’Università della Tuscia Stefano Ubertini, le autorità militari e il Prefetto vicario Andrea Caputo. Una cerimonia particolarmente sentita, visto che arriva dopo due anni di pandemia, nel corso dei quali gli eventi si sono svolti in tono minore e senza la presenza di esterni. Nel corso della mattinata sono stati assegnati diversi premi e riconoscimenti agli allievi.

Cambio alla guida del Reggimento Elicotteri Operazioni Speciali “Aldebaran”

Particolarmente suggestiva la cerimonia del passaggio della “Stecca”. Il Capo Corso ha consegnato ai colleghi più giovani la riproduzione di un piccolo attrezzo di legno, con una scanalatura centrale, che veniva un tempo usato per lucidare i bottoni metallici della giubba senza sporcare il tessuto. Grande commozione al momento della benedizione e della lettura della preghiera del Soldato da parte del cappellano militare don Marco Limodio. La cerimonia si è conclusa con il saluto del Generale di Divisione, Alberto Vezzoli, comandante della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, che ha ricordato il traguardo raggiunto con tanti sacrifici da parte di tutti.

Torna il corteo storico. Il cuore della Patrona in volo sulla città

“Questa - ha detto il Generale - è la vita che avete scelto, la vita che abbiamo scelto, sacrificare se stessi e i propri cari per ricevere un gesto, uno sguardo, come quello di chi vi ha posto i gradi sulla spalla. Da domani dovrete dirigere, condurre, fatelo sempre attraverso l’esempio che saprete dare, mettendovi in discussione per primi”. Tra i vari riconoscimenti, l’Ordine di Malta ha consegnato il premio al Maresciallo primo classificato in attitudini militari.

x 1 / 15

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.