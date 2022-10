Viterbo, tredicenne scomparsa ad Anguillara Sabazia. ritrovata nel capoluogo della Tuscia

B. M. 09 ottobre 2022 a

a

a

Arianna Tamanti, una ragazza di 13 anni scomparsa venerdì ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano, è stata ritrovata ieri pomeriggio, sabato 8 ottobre, a Viterbo. A dare l’annuncio del ritrovamento è stato il sindaco di Anguillara.

Resta incastrato con la gamba sotto a un trattore

“Ci hanno appena comunicato che Arianna è stata ritrovata a Viterbo. In attesa che la sua famiglia possa abbracciarla nuovamente, ringraziamo tutti per l'aiuto. Un plauso alle Forze dell'Ordine che si sono prodigate nella ricerca”, ha scritto il primo cittadino di Anguillara, Angelo Pizzigallo, su Facebook. La ragazza è dunque tornata a casa dopo due giorni di angoscia e ricerca a tutto campo da parte della sua famiglia e degli amici. Arianna si sarebbe allontanata dopo una lite per futili motivi con la madre e da allora si erano perse le sue tracce. A ritrovare la 13enne è stata la polizia.

Camion carico di legname finisce fuori strada: ferito il conducente

Dopo il controllo alla banca dati, gli agenti che avevano individuato la ragazza da sola, hanno contattato i carabinieri di Anguillara che hanno subito informato la famiglia. I genitori si sono messi immediatamente in viaggio per raggiungere la figlia, che dopo il ritrovamento è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Tutta la comunità di Anguillara Sabazia ha tirato un sospiro di sollievo. Dopo la scomparsa, infatti, si erano susseguiti sui social gli appelli e le richieste di aiuto. Lo stesso sindaco ne aveva lanciato uno attraverso la sua pagina Facebook, così come aveva fatto anche la vicesindaco Paola Fiorucci, in costante contatto con le autorità e la famiglia. Le spiegazioni, ora, lasciano il tempo che trovano. Ci sarà modo, per la ragazzina, per spiegare il motivo della fuga e soprattutto perché la scelta è caduta su Viterbo.

Ragazzina molestata dall'amico del padre: si torna in aula a novembre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.