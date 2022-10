Viterbo, riscaldamenti accesi dall'8 novembre. Il comandante dei vigili: "Non possono trasformarci in poliziotti del calore”

Massimiliano Conti 09 ottobre 2022 a

a

a

L’autunno caldo a Viterbo e provincia inizierà l’8 novembre. Non parliamo di lavoratori in piazza o di manifestazioni di protesta ma di riscaldamenti. Il governo ha infatti varato il piano di contenimento del consumo di gas naturale per far fronte alla crisi energetica con allegato il calendario delle accensioni delle caldaie suddiviso per aree geografiche, in base al clima.

Giulivi: "Parchi al buio per risparmiare”

La Tuscia si trova in zona D (appenninica): ciò significa che la stagione dei termosifoni accesi andrà dall’8 novembre al 7 aprile e i riscaldamenti condominiali potranno restare in funzione fino a un massimo di 11 ore al giorno.

Provincia illuminata a festa, parte esposto

Chi e come svolgerà i controlli e farà rispettare le nuove regole? Una domanda che si è posto anche il comandante dei vigili urbani di Viterbo Mauro Vinciotti: “Ho letto in giro che si vorrebbe dare alla polizia municipale anche questa incombenza dei controlli a campione nelle case. Va bene che siamo già odiati, ma trasformarci anche in poliziotti del calore sinceramente mi sembra troppo”.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DELL'8 OTTOBRE (Edicola digitale)

Il caro bollette manda in crisi le piscine. Molte società sono costrette a fermarsi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.