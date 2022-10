Viterbo, star e foto. A Monterosi in mostra gli scatti di Fernando Borrello

Alf. Parr. 09 ottobre 2022 a

Nella galleria d’arte di Palazzo Altieri a Monterosi è stata inaugurata la mostra fotografica di Fernando Borrello, organizzata in collaborazione con la Pro loco e il Comune. Borello, nato a Roma nel 1952 e diplomato alla scuola di cinema e fotografia, durante la sua carriera di fotografo ha avuto l’opportunità di spaziare in diversi campi quali il palcoscenico musicale e teatrale, passerelle di moda e set cinematografici. La sua predilezione è ritrarre le grandi star del campo musicale internazionale come Keith Jarret, Miles Davies, David Bowie, B.B. King, David Gilmour, Michael Jackson e altri indimenticabili musicisti e cantanti noti in tutto il mondo. Scatti unici e bellissimi, veri e propri gioielli artistici che esaltano l’espressività facciale dell’artista e i suoi movimenti corporei mentre suona o canta. Le foto resteranno esposte a Palazzo Altieri fino a domenica 23 ottobre.



