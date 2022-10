Viterbo, funghi porcini a 30 euro al chilo. I più pregiati arrivano dai Cimini

E. G. 09 ottobre 2022 a

a

a

Ronciglione, venerdì mattina 7 ottobre, al dettaglio, un chilo di funghi porcini veniva venduto a 30 euro, se di provenienza Monti Cimini, Vejano e Barbarano, a 29,50 euro se di provenienza Rieti e dintorni. Dopo l’incetta che ne hanno fatto i cercatori nella scorsa settimana, il prezzo al dettaglio, con il venir meno della raccolta, aumenta.

Dal Comune 120 mila euro per cultura e spettacoli

In precedenza, infatti, il costo di aggirava tra i 19 e i 20 euro al chilo. Il fungo porcino è il re dei menù dei piatti del luogo, dalle pappardelle alle fettuccine, all’arrosto in padella accompagnato alle patate e condito con aglio, olio, peperoncino e finocchio, alla cottura al forno con gli stessi condimenti, c’è chi ama aggiungere anche dei pomodori pachino in padella. Trovati a iosa anche gli ovuli, anche se poco commerciabili perché poco richiesti dalla clientela, perlopiù consumati a crudo con olio, pepe, sale e scaglie di parmigiano, per un ottimo antipasto da condividere con gli amici.

La chef stellata Iside De Cesare ambasciatrice di Tuscia a Dubai

Le rivendite, quelle autorizzate, espongono cartelli a norma, per indicare che i funghi sono stati controllati a dovere. Tra i privati c’è chi vanta addirittura di aver superato il quintale, ma quelli non sono soltanto porcini di macchia, bensì di castagno, buonissimi, ma meno ...faticati, dicono i cercatori. Intanto continuano incessanti i controlli da parte delle autorità, se i cercatori vengono trovati sprovvisti di autorizzazione le multe sono salatissime, a partire da 200 euro.



Castagne e funghi, fino al 13 novembre è vietato l'accesso alle strade vicinali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.