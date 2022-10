Viterbo, Covid. Tornano a salire i contagi nelle scuole. All'Ellera dodici maestre contagiate

Massimiliano Conti 09 ottobre 2022 a

a

a

Mille e 120 casi nell’ultima settimana, per una media di 160 al giorno, 362 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti nello stesso lasso di tempo, 94.8322 dall’inizio della pandemia e 172 nella sola giornata di giovedì: nella Tuscia l’epidemia Covid è tornata a correre. Anche se rispetto alle altre province del Lazio i numeri restano più contenuti, la situazione appare in costante peggioramento da qualche settimana a questa parte, ovvero a partire dalla riapertura delle scuole. Tra studenti e i docenti si nota non a caso un preoccupante aumento delle infezioni, come del resto era prevedibile per effetto dell’allentamento delle restrizioni.

Covid, il bollettino: un morto e 172 nuovi casi

Ma è la situazione nelle scuole che, come detto, preoccupa di più, soprattutto in previsione dell’inverno. Dati ufficiali complessivi sul numero dei contagi negli istituti della provincia non se ne hanno, ma tutte le scuole si trovano già in questi primi giorni a dover coprire i numerosi insegnanti che si assentano perché positivi, senza contare i contagi tra gli alunni (nelle classi interessate è previsto l’obbligo di mascherina). “Solo alla scuola dell’Ellera, in base a quanto mi ha riferito una nostra rsu, ci sono 12 maestre contagiate”, dice Silvia Somigli, segretaria provinciale della Uil Scuola, secondo cui il “liberi tutti” nel mondo della scuola è arrivato troppo presto.

Ditte di pulizie Belcolle, 27 famiglie disperate per i contratti non rinnovati

“Stiamo rilevando un continuo aumento dei contagi tra il personale docente e Ata - spiega la sindacalista - . Purtroppo, nel raccomandare prudenza, siamo stati facili profeti: il venir meno del distanziamento, l’eliminazione dei termoscanner all’ingresso per la misurazione della temperatura e dell’obbligo della mascherina stanno facendo risalire vertiginosamente i casi. Il tutto mentre la quarta dose del vaccino stenta a decollare. Abbiamo messo la testa sotto la sappia e dichiarato conclusa un’emergenza che di fatto esiste ancora. Andiamo incontro a un inverno problematico, e per questo auspichiamo che il nuovo governo, numeri alla mano, faccia una riflessione approfondita sulla situazione”.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 9 OTTOBRE (Edicola digitale)

Coronavirus, il bollettino: un morto e 198 nuovi casi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.