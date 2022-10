Viterbo, due incidenti sulla Flaminia a Civita Castellana. Quattro feriti

08 ottobre 2022 a

Due incidenti nella mattinata di sabato 8 ottobre lungo la Flaminia a Civita Castellana. Il bilancio è di 4 feriti. I due incidenti sono avvenuti a poca distanza uno dall'altro. Il primo si è verificato al chilometro 51 e sono state coinvolte due moto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate: i due centauri sono rimasti contusi e sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale Belcolle per le cure.

Il secondo incidente si è verificato al chilometro 56. Si sono scontrate due auto in località Sassacci. La dinamica è da accertare, i due conducenti sono stati trasportati all'ospedale di Civita Castellana. In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri.

