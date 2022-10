Viterbo, rubano auto a una signora per uscire la sera. Tre ventenni di Ischia di Castro denunciati per furto

08 ottobre 2022 a

a

a

I carabinieri della stazione di Ischia di Castro hanno denunciato in stato di libertà tre giovani 20enni del posto per furto in concorso aggravato e continuato. In particolare, al termine delle indagini, veniva accertato che i tre, per due serate consecutive dello scorso mese di agosto, dopo averne sottratto con destrezza le chiavi, asportavano l’autovettura di una signora 60enne, utilizzandola per andare in giro nei paesi limitrofi e restituendola qualche ora dopo. Con il supporto di un sistema di videosorveglianza, i carabinieri riuscivano ad identificare i soggetti accertando inoltre che alla guida si poneva uno dei tre sprovvisto di patente di guida, perché mai conseguita e peraltro già denunciato per lo stesso motivo due volte nell’ultimo biennio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.