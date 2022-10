Viterbo, pugilato femminile. Melissa Gemini convocata in nazionale per gli Europei

08 ottobre 2022 a

a

a

Puigilato, Melissa Gemini vola agli Europei. L'atleta viterbese è stata convovata in azzurro per la rassegna continentale Irma Testa guida la pattuglia italiana all’Europeo elite femminile di pugilato a Buvda (Montenegro) dall’11 al 23 ottobre. L’evento, il cui ringside sarà il Mediterranean Sport Center, inizierà il 13 con la Riunione tecnica e il sorteggio ufficiale. Dal 14 al 19 sono in programma le fasi preliminari, cui seguirà il 20/10 l’unica giornata di riposo per le atlete. Break-day dopo il quale ci saranno le semifinali (21/10) e le Finalissime (22/10). Nove le azzurre che vi prenderanno parte e che, insieme alla staff tecnico, partiranno il giorno 11/10 alla volta del Montenegro. La 24enne Testa, atleta delle Fiamme Oro, è campionessa in carica nella categoria 57kg. Le altre azzurre sono Roberta Bonatti (Carabinieri, 48 kg), Giordaana Sorrentino (Carabinieri, 50 kg), Olena Savchuk (Sauli Boxe, 52 kg), Sirine Chaarabi (Fiamme Oro, 54 kg), Alessia Mesiano (Fiamme Oro, 60 kg), Assunta Carfora (Fiamme Oro, 63 kg), Melissa Gemini (Pol. Fanum Viterbo, 70 kg) e Carlotta Paoletti (Olympic Planet, 75 kg).



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.