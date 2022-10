Viterbo, Michele Friello di Vetralla vince la Pizza World Cup con la sua marinara

08 ottobre 2022 a

a

a

L’emozione di salire sul podio più alto è stata tanta per Michele Friello, di origini napoletane, ma con una attività di pizzeria a Cura di Vetralla che si chiama “La Storia”. Primo classificato Michele, su 300 partecipanti da tutto il mondo, in una competizione giunta alla 20esima edizione, che porta il titolo di “Pizza world cup” e che insieme al sostegno della futura moglie Federica Venanzi, è riuscito a superare tutti gli ostacoli che una gara come questa richiede.

Tutto pronto per il campionato italiano di pizza



“E' proprio così - dichiara all’indomani della vittoria lo stesso pizzaiolo -, è stata un’emozione grandissima, per me, per la mia famiglia e per la mia città, in considerazione del fatto che a garaggiare c’erano pizzaioli famosi provenienti da tutto il mondo. Una soddisfazione enorme che mi rende orgoglioso. La pizza non è solo un prodotto, è soprattutto un cibo che arriva dal cuore, da una storia antica e che solo ingredienti di eccellenza, mescolati all’arte di chi la sforna, può riuscire a sorprendere sia nel sapore che nei colori. Ho vinto con la mia specialità che è la Marinara e non vedo l’ora di tornare nel mio locale dai miei clienti”.

Pizze di Sorbillo e spettacolo dedicato a Mia Martini

La gara, che si è svolta a Roma nei giorni del 4, 5 e 6 ottobre, è stata un susseguirsi di grandi personalità del settore, con impasti e particolarità e ognuno con il suo segreto. Innovazione, tradizione, magia, la pizza al World cup di Roma è stata la vera protagonista, insieme a Michele di Cura di Vetralla che si è aggiudicato il primo premio.

La Cna propone un piano contro lo spreco alimentare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.