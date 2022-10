Viterbo, lupi uccidono due pecore a Civita Castellana. La testimonianza dell'allevatore: "Non è la prima volta"

Alfredo Parroccini 08 ottobre 2022 a

Strage di pecore a Civita Castellana ad opera di un branco di lupi. L’agghiacciante e cruento episodio è avvenuto, di sera, in una nota azienda agricola situata in località Fabbrece.

“Non ci sono dubbi - racconta il titolare dell’azienda -, ad uccidere le due pecore sono stati i lupi. Hanno dapprima azzannato gli ovini alla gola con i loro potenti denti canini, come sono abituati a fare per istinto, poi una volta ammazzate, le hanno divorate fino alla sazietà. L’agguato e la strage sono stati compiuti all’interno del giardino della mia abitazione dove pascola liberamente un piccolo gregge”.

“I lupi - spiega -, hanno saltato una recinzione alta 1 metro e 80 centimentri. In fatti, a differenza di quanto si possa pensare i lupi sono agili, addirittura riescono ad arrampicarsi. Questa strage, purtroppo, non è la prima che subisco. Un simile episodio era successo qualche mese fa e sempre dentro al giardino di casa mia”.

Il titolare dell’azienda agricola puntualizza: “L’uccisione delle mie pecore conferma che i lupi esistono e son o numerosi anche nelle campagne della Bassa Tuscia. Chi nutre ancora dubbi sulla loro presenza deve ricredersi. Diversi anni fa erano praticamente scomparsi. Poi le autorità hanno deciso il loro ripopolamento selvatico nelle nostre zone. Non avendo animali antagonisti, sono aumentati in poco tempo di gran numero. Sono diventati troppi. Una delle principali ragioni del loro ripopolamento era la lotta contro i cinghiali. Ma questo obiettivo è fallito miseramente. I lupi infatti non attaccano i cinghiali che vivono in grandi gruppi e si difendono bene. Non a caso i cinghiali sono diventati una vera e propria piaga per l’agricoltura, in quanto devastano campi e coltivazioni, ma anche un pericolo per gli automobilisti. I lupi attaccano e uccidono animali in difficoltà, malati e quelli mansueti, animali domestici come appunto le pecore”.

