Viterbo, morta dopo essere stata travolta dal camion della nettezza urbana a Marta. Slitta la sentenza per l'autista

Ottantenne travolta e uccisa dall’autista di un camion della nettezza urbana mentre passeggiava portando a mano la sua bicicletta. Slitta a novembre la sentenza per l’imputato, accusato di omicidio stradale. Il 14 luglio scorso, a raccontare in aula quanto accaduto negli attimi precedenti e successivi all’impatto avvenuto intorno alle 8 del mattino del 4 settembre del 2018 a Marta, in una traversa di viale Trento, un conoscente della vittima, un 76enne che incontrava spesso la pensionata.

“La vittima fu investita davanti alla mia abitazione – ha riferito il settantenne, testimone oculare, davanti al giudice Elisabetta Massini-. Io stavo caricando la macchina per andare a pesca e notai l’autocarro e quindi salutai l’autista che vedevo tutte le mattine. A un certo punto, mentre stavo rientrando in casa sentì uno stridio e il conducente esclamare ‘Madonna che ho fatto’. Quindi mi precipitai all’esterno perché non capì cosa fosse successo e trovai la signora distesa a terra sotto la ruota destra. Mi misi seduto accanto a lei e le feci appoggiare la testa sulle mie gambe. Rimase in vita fino all’arrivo dell’ambulanza e poco dopo morì”.

Il dibattimento a carico dell’uomo, assistito dall’avvocato Enrico Valentini, riprenderà il 7 novembre.

