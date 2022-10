Viterbo, omicidio di Natale. Il giallo del verbale, disposta una nuova traduzione

Valeria Terranova 08 ottobre 2022 a

a

a

Omicidio di Natale, il gip dispone una nuova traduzione delle prime dichiarazioni del presunto omicida. Colpo di scena nel processo al 31enne Nelson Christofer, che la notte del 24 dicembre del 2021, tra via Marini e via Polidori, avrebbe assassinato il connazionale Enogieru Orbosa sferrando una sola coltellata. Il gip Giacomo Autizi durante l’udienza a porte chiuse tenutasi ieri mattina ha disposto una perizia sul verbale di convalida dell’arresto. I due periti ai quali è stato affidato l’incarico dovranno trasporre ex novo le dichiarazioni che il presunto omicida rilasciò nell’immediatezza del fatto per confrontarle con quelle rese spontaneamente dal trentenne quasi un mese fa.

Tenta di baciare una mamma vicino alla scuola, condannato

“Il 12 settembre il mio assistito nel corso delle spontanee dichiarazioni ha sostenuto una versione dettagliata e, a mio avviso, plausibile che contrasta con quanto trascritto a dicembre 2021 nel verbale dell’udienza di convalida dell’arresto – ha spiegato l’avvocato Rolando Iorio, del Foro di Avellino, che difende l’imputato-. Il gip, che è persona di grande prudenza ed esperienza, ha deciso di effettuare una perizia al fine di ritradurre e reinterpretare quanto dichiarato da Christofer quando fu arrestato per compararle con quanto da lui ribadito a settembre. Il verbale di convalida d’arresto dunque verrà tradotto di nuovo in quanto tra l’altro Christofer aveva lamentato l’errata traduzione. È una cosa molto importante, utile a fugare qualsiasi incertezza, anche perché, come ho sollevato anch’io nella seduta, persiste il dubbio circa la posizione di Christofer nel momento dell’episodio delittuoso, se all’interno o all’esterno del parcheggio dell’autolavaggio nei pressi di via Marini”.

Santone, slitta la testimonianza della seconda vittima

I due periti nominati dal gip ascolteranno il cd audio procedendo a una nuova traduzione e trascrizione del verbale e riferiranno in merito all’elaborato peritale il prossimo 3 novembre. Poche settimane fa è stato lo stesso difensore a riferire la versione del presunto assassino esposta nell’arco di 3 ore d’udienza. “Christofer ha detto di essere stato inseguito in strada dopo la lite in casa e che lungo la via ci sarebbe stata una colluttazione con Orbosa – ha affermato Iorio al termine della precedente udienza riportando quanto riferito dal 31enne-. Christofer ritiene che si trattò di un ferimento accidentale, avvenuto nel corso di una colluttazione e che i due si affrontarono da un lato all’altro di un cancello, specificando di non aver avuto alcun coltello in mano, al contrario del coinquilino. Inoltre ha precisato di non aver inseguito Orbosa perché non si era reso conto che si fosse ferito e che a un certo punto lo vide scappare e temette che si stesse recando a chiamare dei suoi amici, così come gli aveva intimato poco prima, e che la vittima lo avesse chiuso nel cortile. A quel punto si mise a spingere con forza l’inferriata per aprirla e scappare e probabilmente fu in quel momento che Orbosa cadde accidentalmente sulla lama”. Il 3 novembre, all’audizione dei periti seguirà la requisitoria del pm e la discussione della parte civile. Il dibattimento riprenderà poi il 10 novembre.

Trentunenne assolta dall'accusa di sfruttare giovani squillo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.