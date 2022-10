Viterbo, Comune. La sindaca Frontini porta giunta e maggioranza in ritiro

Mattia Ugolini 08 ottobre 2022 a

Chiara Frontini porta la sua giunta e tutta la maggioranza in ritiro per una sessione di “team-building”. Una notizia, quella trapelata da Palazzo dei Priori, che potrebbe far sorridere i più, ma che è sintomatica di quanto il sindaco ci tenga a creare un clima di armoniosa collaborazione tra tutti gli ingranaggi della sua amministrazione. Secondo fonti accreditate, il ritiro dovrebbe iniziare oggi 8 ottobre per concludersi domani 9. Non è stato specificato il luogo ma, con tutta probabilità, non dovrebbe trattarsi di un monastero, location scartata in quanto giudicata dispersiva.

Quasi certamente, consiglieri ed assessori alloggeranno in un hotel o in un agriturismo fuori città ma, su questo, l’entourage della sindaca è stato ben attento a non diffondere ulteriori indicazioni. La notizia certa è che, alla due giorni, non prenderanno parte Vittorio Sgarbi ed i membri del suo gruppo. Lui è impegnato a Siviglia, mentre i suoi a Viterbo per sua esplicita richiesta.

Insomma, proprio mentre il comune è impegnato nella battaglia contro la privatizzazione di Talete, con Romoli e la fronda di sindaci “amici” impegnati a fare pressione sulla maggioranza frontiniana, la Chiara viterbese decide di fare una sessione di team-building. Forse, dato il periodo infuocato e gli assalti che giungono dall’esterno, l’intento è quello di creare massima sintonia per marciare tutti uniti e compatti verso gli obiettivi.

