Viterbo, rifiuti del Lazio. Niente discarica a Magliano Romano, sfuma l'alternativa a Monterazzano

Il Tar boccia la discarica di Magliano Romano e la trottola dei rifiuti capitolini ricomincia a girare vorticosamente sulla carta regionale, con non poche possibilità di fermarsi di nuovo sulla casella viterbese.

La quinta sezione del tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso delle associazioni, che avevano impugnato l’ok della giunta Zingaretti alla trasformazione del sito - che attualmente ospita una discarica di inerti – in un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani da 890 mila metri cubi.

Per il Tar la compatibilità ambientale rilasciata dalla Regione è illegittima in quanto mancano le necessarie valutazioni dell’impatto che la discarica avrebbe sulla falda acquifera sottostante.

“È l’ottava volta che il Tar si pronuncia su quella vicenda, dando ragione ai cittadini – il commento del consigliere regionale di Europa Verde Marco Cacciatore - . Sono soddisfatto e solidale con la cittadinanza per il risultato appena conquistato”.

La cittadinanza di Magliano Romano aveva infatti dato vita all’associazione ecologica Monti Sibillini, la quale aveva presentato un ricorso al Tar contro una discarica destinata a risolvere – almeno fino alla realizzazione del termovalorizzatore – l’emergenza rifiuti a Roma e nel Lazio.

Per la cronaca, la discarica di Magliano è finita anche al vaglio del Parlamento europeo in conseguenza di una petizione promossa dagli stessi cittadini contro la trasformazione dell’attuale discarica di inerti. Nello scorso mese di luglio la commissione di Bruxelles, dopo aver esaminato la richiesta dell’associazione ecologica Monti Sibillini, aveva chiesto ulteriori informazioni all’Italia, aprendo la strada anche a una possibile procedura d’infrazione. A evitare questo rischio ci ha pensato ora il Tar bocciando l’autorizzazione regionale.

