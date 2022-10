Viterbo, nuovo vescovo. Monsignor Fumagalli: "Resterò prete e pregherò di più"

08 ottobre 2022 a

Alle 12,30 di venerdì 7 ottobre il campanone della cattedrale ha suonato per annunciare il nuovo vescovo. E’ stato proprio monsignor Lino Fumagalli - pronto a consegnare il timone della Diocesi - a confermare le indiscrezioni che circolavano da ore. Il nuovo vescovo di Viterbo sarà monsignor Orazio Francesco Piazza, 69 anni, che arriva dalla Diocesi di Sessa Aurunca. Ha ufficializzato la nomina nell’incontro con la Comunità ecclesiale e le autorità civili e religiose che si è tenuto a Palazzo dei Papi.

E pazienza se il nome del suo successore era stato già anticipato dai giornali. “I giornalisti hanno già trasmesso la notizia ma per i giornalisti il segreto pontificio non vale”, ha sorrido il vescovo uscente che ha poi parlato brevemente del suo successore con il quale si è sentito, telefonicamente, nelle scorse ore: “L’ho sentito, è un uomo cordiale, affabile, simpatico. Non è solo un uomo di cultura ed esperienza pastorale, ma di grande umanità. Gli ho detto che lo attendiamo con Gioia e che preghiamo per lui”.

E' Francesco Piazza il nuovo vescovo. La nomina

Poi il vescovo ha aggiunto di essere stato nominato amministratore apostolico fino all'ingresso di monsignor Piazza: “Rimarrò vescovo fino al giorno dell'ingresso e dopo faccio il vescovo emerito e vado in pensione come tutte le persone. Continuerò a fare il prete, spero di rimanere a La Quercia, così faccio il confessore e il collaboratore, non il vice parroco, di Don Massimiliano, disponibile così a pregare un po' di più per la mia chiesa"

"C'è un sacerdote che mi ha dato questo bell'esempio. Ero a Bagnoregio per una riunione del clero, durante l'intervallo mi sono detto 'fammi andare a salutare don Enrico, l'anziano parroco'. Era d'inverno ed entro in chiesa, faceva freddo, la chiesa era buia, Don Enrico stava pregando davanti al Santissimo Sacramento con una lucina e mi disse 'Recupero stando davanti a lui quello che non ho fatto nei tanti anni di servizio come parroco'. Dunque spero di recuperare nella preghiera, avrò la mia cappella, quel tempo".

Cambio in Diocesi, il vescovo Fumalli parla alle 12 | Video

