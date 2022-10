Viterbo, incidente sulla Teverina. Camion carico di legname finisce fuori strada: ferito il conducente

07 ottobre 2022 a

Incidente nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre lungo la strada Teverina all'altezza del bivio per Grotte Santo Stefano. Per cause che sono ancora da accertare un camion che trasportava legame è finito fuori strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il conducente, un cinquantenne, che era rimasto intrappolato nel mezzo che si è ribaltato. La persona durante le fasi dei soccorsi era cosciente: una volta che è stata liberata è stata consegnata ai sanitari del 118. L'uomo residente a Bagnoregio è stato trasportato a Belcolle. Sul posto anche la polizia stradale per la viabilità ed i rilievi.

