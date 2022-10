Viterbo, droga. Nasconde cocaina sotto il sedile dell'auto, arrestato

07 ottobre 2022 a

Lo scorso 5 ottobre agenti della squadra mobile della questura di Viterbo, nell’ambito di specifici servizi mirati alla repressione del traffico di droga,hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne italiano, residente in questo capoluogo, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, già in servizio di osservazione dalle prime ore del mattino nelle zone cittadine da lui solitamente frequentate, hanno fermato l’uomo dopo averlo individuato a bordo della propria autovettura in compagnia della moglie.

La successiva perquisizione dava esito positivo, in quanto all’interno del veicolo sotto un sedile veniva rinvenuto un involucro in cellophane di colore azzurro avvolto con nastro adesivo marrone contenente sostanza in polvere di colore bianco, successivamente accertato trattarsi di cocaina, per un peso complessivo di 57 grammi.

Oltre allo stupefacente gli agenti rinvenivano, all’interno del marsupio dell’indagato, la somma di 850 euro suddivisa in banconote di piccolo e medio taglio, verosimilmente provento di una precedente attività di spaccio. All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il gip ha disposto nei confronti del reo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

