Pasolini e l'amore per il calcio. Una passeggiata racconto a Bomarzo

A. S. 07 ottobre 2022 a

a

a

Bomarzo, nell’ambito delle iniziative in corso per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, l’associazione culturale Il fascino del passato organizza per domenica mattina, 9 ottobre, alle 10.30 una passeggiata/racconto nel borgo medievale di Bomarzo dal titolo Pasolini 100. Calcio, eros e natura, a cura dell’attore e narratore di comunità Marco Rossi.

Dal Comune 120 mila euro per cultura e spettacoli

Al contrario degli eventi fin qui svolti, questo andrà a ripercorrere un tema nuovo, quello del calcio, e di come questo sport abbia influenzato la vita del poeta. Pier Paolo Pasolini infatti giocava al campetto di Bomarzo e nei pressi della Molinella, con i ragazzi di Chia (dove abitava) e di Soriano nel Cimino, i ragazzi, potremmo dire, di vita della Tuscia.

Vinicio Marchioni chiude il ciclo di incontri su Pasolini

L’appuntamento per partecipare alla passeggiata/racconto è nel parcheggio Guglielmo Marconi. Al termine, si svolgerà un aperitivo offerto dall’associazione. Per informazioni e iscrizioni si può chiamare Marco Rossi, attore e narratore di comunità, al numero di telefono 329.1315380, oppure Aurora Montanaro, social media manager, al 351.9524995.

Una passeggiata/racconto, dunque, molto interessante che accende i riflettori su una passione dello scrittore meno conosciuta dal grande pubblico, il calcio, e su quanto questo sport abbia influito nella sua vita.

Ultimo appuntamento con Dante inatteso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.