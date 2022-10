Viterbo, nocciole. Ricavi più bassi del previsto mentre i costi continuano a crescere

Nicola Piermarini 07 ottobre 2022 a

Se il buon giorno si vede dal mattino, meglio non parlare di pomeriggio, sera e notte. Riferimento ai primissimi test per verificare - quando il prodotto viene venduto - la qualità delle nocciole con l’effettuazione della cosiddetta resa.

Il prezzo per punto/resa attualmente è di 6.30 euro per prodotto di prima fascia, cioè con segni di infestazione da cimici e presenza di muffe quasi inesistenti. Determinante anche il calibro delle nocciole, che quest’anno, a causa della siccità, è purtroppo molto ridotto. In generale, riguardo alle rese ottenute finora, i riscontri di questi giorni le attestano tra il 25 e il 40%. Quest’ultimo dato, però, è molto raro e dunque è quasi un miraggio per la gran parte dei produttori.

Siccità, preoccupazione per le nocciole. "Necessario lo stato di calamità"

Come sempre, si riscontrano, naturalmente, differenze tra i prodotti di terreni ubicati in posizioni più elevate, come quelli dei territori di Vallerano e Canepina, ad esempio, e di altri, situati ad altitudini minori. Considerazioni, queste, che possono essere riferite alla campagna di raccolta in tutta la nazione. Riguardo al prezzo punto/resa, riferiscono gli addetti al settore, c’è da considerare la produzione abbondante, e qualitativamente più alta, registrata in Turchia, la quale, in definitiva, stabilisce come sempre il prezzo di mercato.

Pur ribadendo l’assenza di pioggia per tutta l’estate e le precipitazioni inopportune della prima metà di settembre, resta inconfutabile il fatto che, come concordano tutti produttori della provincia di Viterbo, la stagione 2022 è da archiviare con segno marcatamente negativo.

Nocciole, produzione giù del 40%. “Pesano clima e costi energetici”

Due raccolte, quindi, l’attuale e quella del 2021, di grande sofferenza per la nocciolicoltura locale. In misura maggiore, esplode la rabbia dei nocciolicoltori, considerando gli aumenti stratosferici di energia elettrica, carburanti, concimi, pezzi di ricambio per i mezzi agricoli. Anche la pazienza proverbiale degli agricoltori è dunque ridotta al lumicino. Da considerare, per quanto concerne, i prezzi dell’energia elettrica che quest’anno tutti gli agricoltori che innaffiano le nocciole (una pratica fondamentale per ottenere un prodotto migliore) si sono visti recapitare bollette almeno duplicate rispetto a quelle dello scorso.

Pacifici (Coldiretti): “Rincari più letali del clima”

