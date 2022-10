Viterbo, incidente sul lavoro a Vejano. Uomo resta incastrato con la gamba sotto a un trattore. E' grave

07 ottobre 2022 a

Incidente sul lavoro, uomo rimane incastrato con una gamba sotto a un trattore di grandi dimensioni. E' accaduto ieri, giovedì 6 ottobre a Vejano (Viterbo) all'esterno di un'officina meccanica che ripara mezzi pesanti che si trova nei pressi della strada provinciale 493. I vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire intorno alle 12 e sul posto è arrivata la squadra di Tarquinia.

Per cause che ancora non sono state ancora stabilite si è verificato un incidente: un uomo di 70 anni era rimasto incastrato con la gamba destra tra il cingolo e una pedana del mezzo di grosse dimensioni.

I vigili del fuoco hanno dunque utilizzato dei cuscini pneumatici e la pinza divaricatrice per liberare l'arto dell'uomo. Dunque l'uomo è stato liberato ed è stato consegnato alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto. E' stato disposto il trasferimento in eliambulanza a Roma. Per tutta la durata dei soccorsi la persona era cosciente, ma le condizioni erano gravi.

